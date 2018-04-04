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Луценко призначив свою заступницю головною у справі Бубенчика

Середа, 4 квітня 2018, 11:38
Луценко призначив свою заступницю головною у справі Бубенчика

Генпрокурор Юрій Луценко змінив групу прокурорів у справі майданівця Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві двох правоохоронців 20 лютого 2014 року.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"Вважаю неправильною кваліфікацію дій учасника Революції Гідності І. Бубенчика, яку визначили працівники Департаменту спецрозслідувань С. Горбатюка. Після наради прийняв рішення про зміну групи прокурорів щодо даного епізоду розслідувань подій на Майдані , яку очолить мій заступник Анжела Стрижевська", - написав він. 

"Протягом дня чекаю від неї остаточного об’єктивного рішення щодо кваліфікації дій Івана Бубенчика 18-20 лютого 2014 року під час подій на Майдані Незалежності, визначення його статусу в провадженні, а також запобіжного заходу, який можливо застосувати до нього", - зазначив він.

Анжела Стрижевська
Анжела Стрижевська

Як повідомлялося, ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані

Як відомо, у лютому Горбатюк повідомив, що в межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014 року оголошено про підозру одному протестувальнику.

У 2016 році в інтерв'ю "Українській правді" Горбатюк коментував розповідь Бубенчика про те, як він стріляв на Майдані.

"І Бубенчик не один такий - було ще два випадки, коли конкретні особи в соцмережах розповідали про застосування зброї. Ми перевіряємо ці заяви і осіб їх робили. Бубенчика хотіли допитати, проте він відмовився. Ще викличемо. При цьому, коли ми викликали раніше іншу людини з приводу його розповідей про стрілянину, з ним прийшов натовп людей, обурених "поведінкою" слідства", - розповів він.

У лютому 2016 року з'явилося інтерв’ю з учасником Євромайдану зі Львова, колишнім військовим Іваном Бубенчиком. В інтерв’ю він розповідав, що він нібито вбив двох бійців "Беркуту" на Інститутській 20 лютого 2014 року.

У так званих справах Майдану покарання наразі відбуває одна людина.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.

Детальніше про справи Мадану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураЄвромайданЛуценкоМайдан
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