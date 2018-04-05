Обвинувачення відкликає підозру Бубенчику. Суд погодився

Обвинувачення відкликає клопотання про тримання під вартою Івана Бубенчика. Суддя задовольнив клопотання.

Про це під час судового засідання з обрання запобіжного заходу в Печерському суді заявила заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська, яка напередодні була призначена старшим прокурором у цій справі.

"Я відкликаю подане раніше клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Івану Бубенчику", - сказала Стрижевська.

Крім того, вона запросила Бубенчика і його захисників на четвер на 17 годину до головного слідчого управління для вручення нової підозри.

Після цього суддя пішов у нарадчу кімнату.

У суді присутній депутат Володимир Парасюк.

За кілька хвилин суддя повернувся і оголосив про задоволення клопотання прокурора.

Раніше Бубенчику було пред'явлено підозру у тому, що близько з 7 до 8 години ранку 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності він вчинив 3 прицільні постріли з мисливського карабіну "Сайга М3" (7,62x39).

Йому інкримінують убивства працівника правоохоронного органу, який виконував службові обов’язки, і військовослужбовця, який охороняв громадський порядок, а також замах на вбивство військовослужбовця, придбання й носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 ККУ).

У лютому 2016 року з'явилося інтерв’ю з учасником Євромайдану зі Львова, колишнім військовим Іваном Бубенчиком. В інтерв’ю він розповідав, що він нібито вбив двох бійців "Беркуту" на Інститутській 20 лютого 2014 року.

У 2016 році в інтерв'ю "Українській правді" Горбатюк коментував цюрозповідь Бубенчика так:

"І Бубенчик не один такий - було ще два випадки, коли конкретні особи в соцмережах розповідали про застосування зброї. Ми перевіряємо ці заяви і осіб їх робили. Бубенчика хотіли допитати, проте він відмовився. Ще викличемо. При цьому, коли ми викликали раніше іншу людини з приводу його розповідей про стрілянину, з ним прийшов натовп людей, обурених "поведінкою" слідства", - розповів він.