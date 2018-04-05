Рада зробила крок до ухвалення закону про нацбезпеку

Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку, до другого читання його мають доповнити

За законопроект №8068 проголосували 265 депутатів.

Альтернативний депутатський проект закону №8068-1 розглядали, але не голосували за нього.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що президентський законопроект готували з залученням експертів НАТО, Євросоюзу й США.

За його словами, цей документ – "рамковий", він визначає лише загальні обриси системи забезпеченні нацбезпеки і "фундаментальні національні інтереси": забезпечення державного суверенітету й територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний і правовий простір, набуття членства у ЄС та НАТО.

Визначити ж поточні безпекові пріоритети й загрози пропонується на рівні базових документів стратегічного планування.

За словами Турчинова, закон має стати "ключовим інструментом реформування у сфері національної безпеки", запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу в Україні.

"Загалом законопроект реалізує ідеї, закладені у документах стратегічного планування, ухвалених у 2015-2016 роках, зокрема в Стратегічному оборонному бюлетені. З його прийняттям запроваджується регулювання діяльності органів сектора безпеки та оборони, згідно з нормами і стандартами Європейського Союзу та НАТО, використання їхніх найкращих практик", – сказав він.

Насамперед, йдеться про керівництво та управління Збройними силами, іншими органами сектору безпеки й оборони, гарантію цивільного контролю за сектором безпеки й оборони – зокрема, з боку Верховної Ради та громадянського суспільства.

Передбачається, що Верховна Рада здійснюватиме контроль за Службою безпеки України.