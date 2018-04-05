Рада зробила крок до ухвалення закону про нацбезпеку

Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку, до другого читання його мають доопрацювати.

За законопроект №8068 проголосували 265 депутатів.

Альтернативний депутатський проект закону №8068-1 розглядали, але не голосували за нього.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що президентський законопроект готували з залученням експертів НАТО, Євросоюзу й США.

За його словами, цей документ – "рамковий", він визначає лише загальні обриси системи забезпеченні нацбезпеки і "фундаментальні національні інтереси": забезпечення державного суверенітету й територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний і правовий простір, набуття членства у ЄС та НАТО.

Визначити ж поточні безпекові пріоритети й загрози пропонується на рівні базових документів стратегічного планування.

За словами Турчинова, закон має стати "ключовим інструментом реформування у сфері національної безпеки", запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу в Україні.

"Загалом законопроект реалізує ідеї, закладені у документах стратегічного планування, ухвалених у 2015-2016 роках, зокрема в Стратегічному оборонному бюлетені. З його прийняттям запроваджується регулювання діяльності органів сектора безпеки та оборони, згідно з нормами і стандартами Європейського Союзу та НАТО, використання їхніх найкращих практик", – сказав він.

Насамперед, йдеться про керівництво та управління Збройними силами, іншими органами сектору безпеки й оборони, гарантію цивільного контролю за сектором безпеки й оборони – зокрема, з боку Верховної Ради та громадянського суспільства.

Депутат від "Самопомочі" Тарас Пастух, який представляв альтернативний законопроект, зазначив, що потрібен закон, який став би "конституцією для сектора безпеки", який має працювати "для захисту громадян, а не проти них".

За його словами, президентський законопроект "гарантує безпеку чинній владі від свого народу" і "радянську модель управління" ЗСУ і сектором безпеки – і з таким підходом Україна не стане членом НАТО.

Секретар комітету з питань нацбезпеки й оборони Іван Вінник (БПП) заперечив це.

Комітет запропонував ухвалити законопроект президента за основу, доповнити його переліком національних інтересів та загроз, іншими уточненнями й узгодженнями.

Також пропонується "забезпечити, що повноваження громадського контролю будуть обмежені виключно нормами закону про державну таємницю".

Він наголосив, що за пропозицією Турчинова включено пункт про те, що парламентський контроль за СБУ "реалізується повноцінно Верховною Радою". Відповідні зміни буде внесено до другого читання.

Віце-спікер Оксана Сироїд ("Самопоміч") заявила, що це "шахрайство" на "порожніх" 35 сторінках – "немає там ані НАТО, ані національної безпеки", бо законопроект базується на засадах авторитаризму. "Якщо ви будете далі приймати такі закони, ви своїми руками зруйнуєте національну безпеку України", – сказала вона.

Але нардепи підтримали президентський законопроект з правкою Турчинова. "Я бажаю плідної роботи до другого читання, щоб ми вийшли на злагоджений закон", – сказав спікер.