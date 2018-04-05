Мін’юст визнав незаконною зміну влади у Коцюбинському

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Четвер, 5 квітня 2018, 13:19

Міністерство юстиції визнало неправомірною реєстрацію Миколи Єременка як в.о. голови Коцюбинської селищної ради і відновило на посаді обрану на виборах голову Ольгу Матюшину.

Про це повідомляє сайт Мінюсту.

За словами заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Олени Сукманової, скаргу Матюшиної щодо визнання незаконною реєстрації Миколи Єременка як в.о. голови Коцюбинського розглядали 3 квітня.

Засідання відбувалося за участі представників обох сторін, реєстратора, депутатів селищної ради, народних депутатів, місцевих жителів та представників ЗМІ.  

За результатами розгляду скарги Комісія дійшла висновку, що під час здійснення реєстраційних дій реєстратор порушив норми закону.

"Комісією було підготовлено відповідний висновок, на підставі якого я підписала наказ про скасування оскаржуваної реєстраційної дії", - зазначила Сукманова.

Раніше голова Коцюбинської селищної ради Ольга Матюшина заявила, що її відсторонили від посади після громадських слухань про приєднання селища до Києва.

За її словами, 7 березня "реєстратор, не маючи жодної підстави, замінив у реєстрі її прізвище як селищного голови на прізвище депутата селищної ради Миколи Єременка".

Матюшина подала з цього приводу скаргу до Міністерства юстиції.

Теми: Київська область місцева влада
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