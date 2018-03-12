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Голову Коцюбинського відсторонили після рішення приєднатися до Києва

Понеділок, 12 березня 2018, 15:26

Главу Коцюбинської селищної ради Ольгу Матюшину відсторонили від посади після громадських слухань про приєднання селища до Києва.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Волевиявлення громади знов намагаюються вкрасти. 7 березня реєстратор, не маючи жодної підстави, замінив у реєстрі моє прізвище як селищного голови на прізвище депутата КСР Миколи Єременка", - написала вона.

"Це сталося одразу після того, як пройшли громадські слухання, де майже 61 % громадян висловилися за приєднання до Києва. Ірпінське дерибанне лоббі, яке хоче поглинути Коцюбинське, організувало вже друге за останні 2 роки ГКЧП, давши вказівку підконтрольному реєстратору виконкому Ірпеня", - додала Матюшина.

За її словами "Микола Єременко - людина, яка самопроголосилася мером селища, має неврівноважену психіку, бо серйозно зловживає алкоголем".

"На дії реєстратора я поскаржилася до прокуратури (відповідна заява про злочин відправлена на ім'я Дмитра Чібісова в той же день) і готую позов до суду. Я і моя команда діятимемо виключно у правовій площині", - написала Матюшина.

На сайті "Ірпінського вісника", офіційного видання Ірпінської мерії, стверджується, що 7 березня на позачерговій сесії Коцюбинської селищної ради шляхом таємного голосування Матюшиній висловили недовіру.

Як відомо, 3 березня у селищі Коцюбинське Київської області відбулися громадські слухання, на яких більшість присутніх проголосували за приєднання селища до Києва.

20 травня 2015 року депутати Коцюбинської селищної ради прийняли рішення про приєднання до міста Ірпеня.

За словами місцевих жителів, відбулося це без обговорення – думку громади щодо об’єднання ніхто не спитав.

Більше того, про сесію, на якій голосували це рішення, знали навіть не всі депутати.

Так, за словами активістки і на той час депутата Коцюбинської селищної ради Ірини Федорів, яка тривалий час боролася з забудовниками і знищенням Біличанського лісу, вона про сесію дізналася постфактум.

На наступному засіданні на сесію селищної ради прийшли представники територіальної громади, але їх не пропускали до зали засідань. Частина людей, яка таки потрапила на засідання, кричала депутатам, що не хоче приєднуватись до Ірпеня.

У травні 2016 року Київський апеляційний адмінсуд визнав протиправним і скасував рішення Коцюбинської селищної ради про приєднання селища до Ірпеня без належного проведення громадських обговорень.   

Мер Києва Віталій Кличко підтримує створення єдиної агломерації для об'єднання найближчих до Києва населених пунктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьмісцева влада
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