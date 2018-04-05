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АТО закінчиться у травні - Порошенко

Четвер, 5 квітня 2018, 14:01
АТО закінчиться у травні - Порошенко

Антитерористична операція на Донбасі закінчиться у травні.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час прес-конференції у Вінниці для регіональних ЗМІ.

"Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до прийнятого закону (про реінтеграцію Донбасу – ред.). Ми запроваджуємо нові більш ефективні заходи із застосування збройних сил", - сказав він.

"Ми робимо це, бо бачимо різке зростання рівня загрози на сході нашої держави… Режим АТО, коли це все координувалося через керівництво СБУ, зараз буде переведено до керівництва збройних сил", - додав Порошенко.

За його словами, формат АТО буде переведений у відповідний військовий формат під керівництвом генерала Сергія Наєва.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки офіційно передала керівництво антитерористичною операцією військовим.

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Читайте також: Головний по Донбасу. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил Наєва   

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Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоАТОДонбас
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