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Антитерористична операція триватиме до відновлення кордонів - СБУ

П'ятниця, 23 березня 2018, 14:47
Антитерористична операція триватиме до відновлення кордонів - СБУ

Антитерористична операція триватиме до відновлення державних кордонів України.

Про це заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз по суті триває те, що відбувалося і раніше. Єдине - змінилося керівництво. Ми офіційно передали керівництво антитерористичною операцією військовим", - сказав він.

Він додав: "Ми привели все в належний вигляд. А СБУ як брала участь, так і буде продовжувати на тих принципах, які і були раніше".

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи означає це, що припинення АТО як структурної складової операції Об'єднаних сил, не планується, Кононенко сказав: "Ні, не буде, все це буде продовжено до відновлення державних кордонів".

Як повідомлялося, прийнятий закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" передбачає, що стратегічне керівництво силами і засобами, які залучаються до здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, здійснює Генштаб, а керівництво безпосередньо в Донецькій і Луганській областях - командувач Об'єднаних сил, котрий призначається президентом України за поданням начальника Генштабу.

У березні президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєв командувачем Об'єднаних сил.

У Генштабі Збройних сил України пояснювали, що АТО на Донбасі, оголошена в 2014 році, триває і рішення про її продовження або припинення братиме керівник Антитерористичного центру при СБУ, незалежно від проведення операції Об'єднаних сил.

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Теми: АТОДонбас
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