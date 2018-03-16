Порошенко призначив командувача Об'єднаних сил

Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем об'єднаних сил.



Про це він сказав, перебуваючи з візитом в зоні АТО в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".



"За моєю ініціативою Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Цим документом створена нова правова основа для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а в перспективі - і для відновлення територіальної цілісності України", - нагадав він.



"Формат антитерористичної операції буде змінений на операцію Об'єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів покладатися на командувача об'єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва", - заявив президент.

За словами глави держави тепер "уже і юридично АТО завершується". Формат антитерористичної операції буде змінений на операцію Об'єднаних сил.

Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил.



Керівництво силами і засобами Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів, залучених до виконання цих завдань, покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Наєв 7 березня 2018 року був призначений заступником начальника Генштабу Збройних сил України.



До цього проходив службу на посаді начальника штабу - першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.



У 2016 році був командувачем військами оперативного командування "Схід".

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

20 лютого закон підписав президент, а 26 лютого він набув чинності.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Нововведенням законопроекту стало фактичне переформатування АТО в "заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ".

Початок і завершення заходів визначатимуться окремими рішеннями президента.

У свою чергу Раді надано право схвалювати рішення президента про використання ЗСУ під час реалізації заходів.

Повноваження з керування військовими і правоохоронними підрозділами на Донбасі переходять від СБУ до Генерального штабу, який очолює Збройні Сили України.

Для керування всіма військовими і правоохоронними підрозділами, залученими для проведення заходів із забезпечення нацоборони і відсічі збройної агресії Росії в Донецькій і Луганських областях вводиться нова посада командувача об’єднаних сил.

Командувач об’єднаних сил призначається президентом за поданням начальника Генштабу. Його повноваження також мають бути окремо визначені відповідним рішенням президента.

У його підпорядкуванні буде Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил, положення про який будуть також визначені рішенням президента.

До штабу ввійдуть усі роди Збройних Сил і правоохоронці, які перебуватимуть на території проведення заходів із нацбезпеки до виведення окупаційних військ.