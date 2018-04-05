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Прокуратура більше не звинувачує Бубенчика в умисному вбивстві

Четвер, 5 квітня 2018, 17:50
Прокуратура більше не звинувачує Бубенчика в умисному вбивстві

Генеральна прокуратура розгляне доцільність обрання запобіжного заходу активісту євромайдану Івану Бубенчику в зв'язку з врученням йому нової підозри.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у четвер.

"У зв’язку з тим, що підозру змінено, сьогодні ми запросили захист І. Бубенчика для виконання процесуальних дій. В залежності від того, на скільки буде в тому необхідність, буде ставитися питання у подальшому про обрання міри запобіжного заходу", - повідомила заступник генпрокурора Анжела Стрижевська.

У повідомленні вказується, що наразі Бубенчик підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 348 та ч.1 ст. (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Як відомо, Стрижевська заявила, що відкликала підозру проти Бубенчика, тому що вважає її непереконливою.

Бубенчика і його захисників викликали на четвер на 17 годину до головного слідчого управління для вручення нової підозри.

Раніше Бубенчику було пред'явлено підозру у тому, що близько з 7 до 8 години ранку 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності він вчинив 3 прицільні постріли з мисливського карабіну "Сайга М3" (7,62x39).

В попередній підозрі йому інкримінували убивства працівника правоохоронного органу, який виконував службові обов’язки, і військовослужбовця, який охороняв громадський порядок, а також замах на вбивство військовослужбовця, придбання й носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Як відомо, закон про амністію учасників Євромайдану передбачає звільнення від покарання за дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, статтею 348.

Про 263 і 115 статтю в законі не сказано.

Українська правда

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Теми: прокуратураМайдан
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