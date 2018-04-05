На 27 посад в ДБР претендують 685 осіб
Четвер, 5 квітня 2018, 19:09
На 27 керівних посад у Державне бюро розслідувань подали заявки 685 претендентів.
Про це заявив член конкурсної комісії Денис Монастирський, повідомляє Укрінформ.
"До нас надійшло 685 заявок на участь у конкурсі на 27 керівних посад у Державне бюро розслідувань", - сказав Монастирський.
Він додав, що після опрацювання всіх заявок конкурсна комісія вирішить кількість кандидатів, які будуть допущені до конкурсу.
Як відомо, з 2 березня стартував конкурс на зайняття керівних посад в Державному бюро розслідувань.
30 березня закінчилися вибори до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.