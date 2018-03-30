Закінчилися вибори до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Про це повідомляє екс-прокурор, менеджер групи "Реформа органів правопорядку" РПР, StateWatch Володимир Петраковський у коментарі УП.

Всього затвердили 15 людей.

Ростислав Попович - 32 голосів

Василь Апасов - 27 голосів

Ярослав Романенко -37 голосів

Максим Болдін – 39 голосів

Ростислав Дмитрусь - 41 голосів

Максим Марчук - 35 голосів

Ігор Проценко - 33 голосів

Наталя Мамченко - 41 голосів

Анатолій Свирид - 29 голосів

Олександр Вольвак - 31 голосів

Сергій Іванов – 30 голосів

Денис Колесников - 31 голосів

Надія Корінна - 31 голосів

Катерина Кувіта - 22 голосів

Ганна Колесник - 22 голосів

Петраковський розповів, що під час голосування та підрахунку голосів не було критичних порушень, однак він розповів про тренд під час голосування.

"Простежувався чіткий тренд – формувалися групи, які голосували один за одного і через це був великий відрив", - зазначив він.

Крім того був ще один інцидент під час підрахунку голосів. Тоді вибув один із кандидатів, який отримав 19 голосів.

За словами Петраковського, цей чоловік "просто пішов", бо, на його думку, "все занадто довго тривало".

Через цей інцидент члени виборчої комісії написали окрему думку. У ній вони заявляють, що підрахунок голосів був не зовсім коректний, зазначив Петраковський.

Як відомо, експерти і нардепи повідомляли, що влада планує сфальсифікувати вибори Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань і обрати лояльних до себе людей.

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