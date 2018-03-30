Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обрали членів Ради громадського контролю ДБР

П'ятниця, 30 березня 2018, 22:29
Обрали членів Ради громадського контролю ДБР

Закінчилися вибори до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Про це повідомляє екс-прокурор, менеджер групи "Реформа органів правопорядку" РПР, StateWatch Володимир Петраковський у коментарі УП.

Всього затвердили 15 людей.

Ростислав Попович - 32 голосів

Василь Апасов - 27 голосів

Ярослав Романенко -37 голосів

Максим Болдін – 39 голосів

Ростислав Дмитрусь - 41 голосів

Максим Марчук - 35 голосів

Ігор Проценко - 33 голосів

Наталя Мамченко - 41 голосів

Анатолій Свирид - 29 голосів

Олександр Вольвак - 31 голосів

Сергій Іванов – 30 голосів

Денис Колесников - 31 голосів

Надія Корінна - 31 голосів

Катерина Кувіта - 22 голосів

Ганна Колесник - 22 голосів

Петраковський розповів, що під час голосування та підрахунку голосів не було критичних порушень, однак він розповів про тренд під час голосування.

"Простежувався чіткий тренд – формувалися групи, які голосували один за одного і через це був великий відрив", - зазначив він.

Крім того був ще один інцидент під час підрахунку голосів. Тоді вибув один із кандидатів, який отримав 19 голосів.

За словами Петраковського, цей чоловік "просто пішов", бо, на його думку, "все занадто довго тривало".

Через цей інцидент члени виборчої комісії написали окрему думку. У ній вони заявляють, що підрахунок голосів був не зовсім коректний, зазначив Петраковський.

Як відомо, експерти і нардепи повідомляли, що влада планує сфальсифікувати вибори Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань і обрати лояльних до себе людей.

Читайте також "Роман Труба: Я не всі рішення повинен погоджувати з заступниками"

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: