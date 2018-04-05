Суд в окупованому Криму не задовольнив скаргу на продовження арешту Балуху

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого РФ Криму відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для українського активіста Володимира Балуха.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Захист наполягав на обранні м’якшого запобіжного заходу, бо перебування в СІЗО є більш жорсткою мірою, ніж обране Балуху покарання – колонія-поселення.

Сам активіст відмовився виступати у дебатах через погане самопочуття.

"Я 18 днів тримаю голодування. Сил немає!", – сказав Балух.

За твердженнями видання, активіст ледве стояв на ногах і весь час спирався об ґрати.

4 квітня у "Верховному суді" окупованого Криму розглядали скаргу захисту Балуха щодо продовження йому запобіжного заходу.

16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Наприкінці березня родичі Балуха заявили, що не можуть отримати інформацію про його стан здоров'я.