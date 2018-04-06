Україна хоче мати консулів у російському Ростові-на-Дону

Україна запропонує Російській Федерації спрямувати консулів до Ростова-на-Дону.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі "5 каналу", повідомляє ZN.ua.

"Ми будемо подавати свої пропозиції про те, щоб послати своїх консулів у Ростов-на-Дону. Ми з вами розуміємо, у нас є потреба у тому, щоб наші консули були в Ростові", – заявила вона.

"Через те, що п'ятьох із них вислали з Росії, для нас важливо сьогодні захищати громадян, які зараз чи перебувають у в’язницях РФ, чи просто перебувають на території РФ. Тому для нас необхідно подати свої пропозиції", – сказала віце-прем'єр .



На запитання про можливість Росії попросити дзеркально повернути стільки ж російських дипломатів до України, вона відповіла, що це "найпростіший сценарій, який ми можемо спрогнозувати", і потрібно оцінити таку можливість.



"Чи буде це обмін? Я зовсім не сприймаю можливість заміни дипломатів на тих чи інших у тій кількості, в якій вони були вислані", – сказала Климпуш-Цинцадзе.





За її словами, в питанні висилки чи допуску російських дипломатів Україна діятиме у співпраці з західними партнерами.



"Ми будемо діяти у співпраці з партнерами однозначно. Це не буде окремим кроком України, яка самостійно буде вирішувати ці питання в двосторонньому режимі з РФ", – заявила вона.



"Ми долучилися до спільних дій західної цивілізації щодо висилки так званих дипломатів РФ, а по суті шпигунів, і тому це не крок, відірваний від широкого міжнародного контексту – ми і далі будемо діяти в міжнародному контексті", – пояснила віце-прем'єр.



26 березня Німеччина, Франція, Данія, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Нідерланди та інші країни почали висилати російських дипломатів на знак протесту проти отруєння в Великобританії подвійного шпигуна, екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки.



Всього до висилки дипломатів приєдналися близько 30 країн світу.



Президент Петро Порошенко також заявив про видворення з України 13 російських дипломатів "у відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері", проведену 5 березня. Вже 28 березня російські дипломати покинули Україну.



У відповідь Росія також вислала українських дипломатів і працівників дипслужби.