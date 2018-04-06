Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман заступився за Супрун: Може жити будь-де, але тут допомагає Україні

П'ятниця, 6 квітня 2018, 12:03
Гройсман заступився за Супрун: Може жити будь-де, але тут допомагає Україні

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив повагу до виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за те, що вона приїхала допомагати Україні.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Народний депутат від групи "Воля народу" Сергій Шахов запитав прем'єра, чому досі в Україні немає "українського" міністра охорони здоров'я, а замість цього в.о. міністра працює Уляна Супрун, що приїхала до України з США.

"Вона могла собі дозволити жити в будь-якій країні світу, їй достатньо ресурсів, але вона приїхала для того, щоб допомагати пораненим на Майдані", - емоційно відповів Гройсман.

Як повідомлялося, у 2015 році вроджена американка Уляна Супрун отримала українське громадянство.

3 квітня комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Голова комітету Ольга Богомолець зазначає, що в проекті постанови в якості причини вказано "гостру суспільну напругу, яка виникла у зв’язку із зривом програми державних закупівель ліків у 2016 році, що має ознаки службової недбалості".

Читайте також: "35 тисяч мертвих душ. Чому е-реєстр здатен змінити усю медичну систему України"

та "Доступних ліків" стало більше. Які препарати додали до переліку"

Євген Кізілов, УП

Теми: МОЗГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
Усі новини...
Реклама: