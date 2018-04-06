Гройсман заступився за Супрун: Може жити буть-де, але тут допомагає Україні

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 12:03

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив повагу до виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за те, що вона приїхала допомагати Україні.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Народний депутат від групи "Воля народу" Сергій Шахов запитав прем'єра, чому досі в Україні немає "українського" міністра охорони здоров'я, а замість цього в.о. міністра працює Уляна Супрун, що приїхала до України з США.

"Вона могла собі дозволити жити в будь-якій країні світу, їй достатньо ресурсів, але вона приїхала для того, щоб допомагати пораненим на Майдані", - емоційно відповів Гройсман.

Як повідомлялося, у 2015 році вроджена американка Уляна Супрун отримала українське громадянство.

3 квітня комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Голова комітету Ольга Богомолець зазначає, що в проекті постанови в якості причини вказано "гостру суспільну напругу, яка виникла у зв’язку із зривом програми державних закупівель ліків у 2016 році, що має ознаки службової недбалості".

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та "Доступних ліків" стало більше. Які препарати додали до переліку"

Євген Кізілов, УП

Теми: МОЗ Гройсман
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