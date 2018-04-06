У Ляшка зізналися, що беруть частину грошей на партію у бізнесменів

Радикальну партію Олега Ляшка фінансово підтримують представники бізнесу, але основним є державне фінансування.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову виконавчого комітету партії Юрія Зінченка.

"Звісно, що в Радикальної партії Олега Ляшка є досить багато людей, в тому числі з бізнесу, які підтримують цілі партії. Але це не основне джерело фінансування. Основне - бюджет ", - розповів він.

За словами Зінченка, наразі бюджетного фінансування для функціонування політичної сили вистачає.

2017 року повідомлялося, що донори Радикальної партії Ляшка пов'язані із групою "Континіум" і жертвують чималі суми.

Це спростовує публічні тези Ляшка про фінансування РПЛ членами партії. Радикалів переважно підтримують грошима політики Чернігова.

Того ж року журналісти-розслідувачі з'ясували, що РПЛ приховує джерела свого фінансування, кажучи, що єдині спонсори партії - сам Ляшко, тому що безоплатно здає офіс, та Ніна Данильченко, яка безкоштовно працює у радикалів бухгалтером.