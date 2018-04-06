У Ляшка зізналися, що беруть частину грошей на партію у бізнесменів
Радикальну партію Олега Ляшка фінансово підтримують представники бізнесу, але основним є державне фінансування.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову виконавчого комітету партії Юрія Зінченка.
"Звісно, що в Радикальної партії Олега Ляшка є досить багато людей, в тому числі з бізнесу, які підтримують цілі партії. Але це не основне джерело фінансування. Основне - бюджет ", - розповів він.
За словами Зінченка, наразі бюджетного фінансування для функціонування політичної сили вистачає.
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