Конституційний суд взявся за скасування депутатської недоторканості

Конституційний суд призначив розгляд законопроекту про скасування депутатської недоторканості на 11 квітня.

Про це йдеться у порядку денному засідань суду.

Початок засідання об 11:00.

Суд розгляне звернення Верховної Ради і надасть висновок, чи відповідає законопроект № 6773 про скасування депутатської недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко пропонує скасувати депутатську недоторканність із 2020 року.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції під номером 7203 він зареєстрував у Верховній Раді 17 жовтня.

У той же час у парламенті також зареєстровано проект №6773 авторства 158 народних депутатів, який передбачає скасування недоторканності негайно.

19 жовтня 2017 року Верховна Рада проголосувала за направлення обох законопроектів до Конституційного суду.