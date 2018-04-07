Гройсман пропонує посилити закон "Маски-шоу стоп"

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Субота, 7 квітня 2018, 14:34

Закон про захист бізнесу має бути реалізований і посилений новими законодавчими ініціативами - в контексті встановлення відповідальності контролерів за перевищення своїх повноважень.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час першого засідання Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб, передає Урядовий портал.

"Закон покликаний навести лад у стосунках між правоохоронною системою та бізнесом. Наш пріоритет – покращувати умови життя, але це можливо за умов розвитку економіки та підприємництва", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що ключове завдання нової комісії – розгляд всіх випадків тиску на бізнес.

"Перевищення повноважень - ми будемо давати свої висновки і будемо звертатися до правоохоронних органів, аби вони приймали кадрові рішення щодо нечесних працівників. Але будуть вимоги й до бізнесу – чесний бізнес, чесна сплата податків. Цей баланс треба зберегти", - зауважив прем'єр.

За словами Гройсмана, цією справою "ніхто й ніколи не займався за всі роки незалежності".

"Тож завдання - навести порядок і захистити тих, хто створює нові робочі місця", - сказав прем’єр-міністр.

Він запропонував підприємцям до наступного засідання комісії окреслити випадки тиску на бізнес, аби можна було ухвалити конкретні рішення щодо подальших дій.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади.

Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".

За словами голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна, цей закон дозволить більш ефективно захистити права підприємців від тиску силовиків.

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Економічна правда

Теми: Гройсман бізнес
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