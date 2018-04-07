У справі про держзраду Портнова фігурує і екс-керівник управління юстиції у Криму

У справі про держзраду, окрім першого заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова, фігурує і екс-керівник Головного територіального управління юстиції в АР Крим Сергій Коровченко.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко.

"На записах ("плівках Глазьєва". - ред) фігурує Сергій Коровченко. Цей факт не залишився поза увагою правоохоронних органів. За матеріалами СБУ почато кримінальне провадження за статтею 111 КК, де цим фактам і можливій участі Сергія Коровченка буде даватися оцінка, будуть перевірятися справжність цих фактів і його відношення до цих фактів", - зазначив Удовиченко.

Також він зауважив, що про підозру у цій справі нікому не повідомлено, а досудове розслідування триває.

"Якщо у слідчого прокурора виникне необхідність провести допит, то його (Коровченка) викличуть", - додав Удовиченко.

Він зазначив, що в рамках провадження прокуратура Криму буде також намагатися допитати екс-заступника голови АП Портнова.

Наразі Коровченко бере учать у суспільно-політичному житті м.Прилуки Чернігівської області, а на сайті ВО "Батьківщина" згадується як представник політичної сили по 210-му округу.

На "плівках Глазьєва" той згадував про Коровченка: "Я там з Медведчуком зараз зв’язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там уже зараз міністр юстиції Криму, який діє на сьогоднішній день, ну, був у Могильова, — Коровченко Сергій Володимирович. Це їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти. Він уже міністр юстиції Криму, щоб він там і залишився", зазначає "Громадське радіо".

Раніше заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко повідомляв, що прокуратура перевіряє причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

Інформація про те, що Портнов є автором цієї постанови, міститься у так званих "плівках Глазьєва", які є матеріалами кримінального провадження, що розслідується іншим підрозділом прокуратури.

Телефонну розмову між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем", записану розвідкою 1 березня 2014 року, було оприлюднено прокурорами під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Наприкінці березня 2018 року стало відомо, що відносно першого заступника голови АП Януковича Андрія Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада".