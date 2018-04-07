У справі про держзраду Портнова фігурує і екс-керівник управління юстиції у Криму

У справі про держзраду, окрім першого заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова, фігурує і екс-керівник Головного територіального управління юстиції в АР Крим Сергій Коровченко.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко.

"На записах ("плівках Глазьєва". - ред) фігурує Сергій Коровченко. Цей факт не залишився поза увагою правоохоронних органів. За матеріалами СБУ почато кримінальне провадження за статтею 111 КК, де цим фактам і можливій участі Сергія Коровченка буде даватися оцінка, будуть перевірятися справжність цих фактів і його відношення до цих фактів", - зазначив Удовиченко.

Також він зауважив, що про підозру у цій справі нікому не повідомлено, а досудове розслідування триває.

"Якщо у слідчого прокурора виникне необхідність провести допит, то його (Коровченка) викличуть", - додав Удовиченко.

Він зазначив, що в рамках провадження прокуратура Криму буде також намагатися допитати екс-заступника голови АП Портнова.

Наразі Коровченко бере учать у суспільно-політичному житті м.Прилуки Чернігівської області, а на сайті ВО "Батьківщина" згадується як представник політичної сили по 210-му округу.

На "плівках Глазьєва" той згадував про Коровченка: "Я там з Медведчуком зараз зв’язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там уже зараз міністр юстиції Криму, який діє на сьогоднішній день, ну, був у Могильова, — Коровченко Сергій Володимирович. Це їхній хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне команду юридичну. Нам треба цього Коровченка зберегти. Він уже міністр юстиції Криму, щоб він там і залишився", зазначає "Громадське радіо".

Наприкінці 2016 року Коровченко зазначав у декларації за 2015 рік, що є адвокатом та суддею касаційного адміністративного суду.

Раніше заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко повідомляв, що прокуратура перевіряє причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

Інформація про те, що Портнов є автором цієї постанови, міститься у так званих "плівках Глазьєва", які є матеріалами кримінального провадження, що розслідується іншим підрозділом прокуратури.

Телефонну розмову між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем", записану розвідкою 1 березня 2014 року, було оприлюднено прокурорами під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Наприкінці березня 2018 року стало відомо, що відносно першого заступника голови АП Януковича Андрія Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада".