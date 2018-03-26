Відносно першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Про це у Facebook повідомив народний депутат Андрій Левус.

"СБУ розпочала провадження щодо Портнова за статтею "державна зрада". Слідчий відділ Головного управління СБУ в АР Крим уже веде досудове розслідування у справі про "державну зраду", а відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - написав Левус.

За словами нардепа, Портнова важливо притягнути до кримінальної відповідальності не лише тому, що він у минулому сприяв окупації української території, а й тому, що "він і зараз несе загрозу українській незалежності".

"Не так давно з’явився в ефірі телеканалу ZIK, розхитуючи внутрішню ситуацію своїми заявами. Ми стежитимемо, щоб відповідні держоргани виявляли та знешкоджували реваншистів та ворогів", - написав Левус.

Як повідомлялося раніше, прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою.

Портнова тоді було оголошено в розшук.

У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції Портнова.

Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.