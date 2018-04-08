США і КНДР активно готуються до зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Сполучені Штати і Північна Корея ведуть таємні й прямі переговори в підготовці до саміту між президентом Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це пише Голос Америки.

Директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, якого Трамп призначив на посаду державного секретаря, працює за посередництвом каналів, які мають підтримку розвідувальних агентств у підготовці до переговорів.

Якщо Помпео буде затверджений на посаду державного секретаря, він керуватиме дипломатичною підготовкою.

Офіційні особи із Сполучених Штатів і Північної Кореї вже кілька разів мали розмови і навіть зустрілися в третій країні, щоб вирішити питання дати переговорів.

Запрошення Трампу первісно передав південнокорейський посланник. Хоча Північна Корея стрималася від повідомлення про надсилання запрошення, офіційні особи кажуть, що КНДР заявила, що Трамп прийняв запрошення.

Як повідомила мережа кабельного телебачення CNN, Північна Корея підтвердила, що Кім Чен Ин бажає розмовляти також про денуклеаризацію Корейського півострова.

Представники Північної Кореї кажуть, що вони хотіли б, щоб обидва керівники зустрілися в Пхеньяні, але немає певності, чи Трамп хотів би зустрітися саме там. Тому згадано також можливість зустрічі в столиці Монголії Улан-Баторі.

Відбувається також підготовка до зустрічі Помпео з північнокорейським міністром закордонних справ. Коли вони узгодять місце саміту, тоді домовлятимуться про дату і теми розмов.

Трамп заявив, що він очікує зустрічі з Кім Чен Ином. Офіційні особи передбачають, що саміт відбудеться наприкінці травня або в червні.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, як гадають, передасть Трампу список тем, які викликають занепокоєння у японців щодо початку діалогу з Кім Чен Ином. Це станеться приблизно через два тижні. Китайська сторона також передала Білому дому виклад переговорів між Сі Цзіньпіном і Кім Чен Ином минулого місяця.

Державні агентства, які ведуть підготовку до саміту, очолює високопоставлений службовець з Ради національної безпеки Метью Поттінґер. Деяку роль у них відіграватиме Джон Болтон, який у понеділок займе посаду радника з національної безпеки.

Як повідомлялось, Кім Чен Ин несподівано здійснив візит до столиці Китаю. Це його перша відома поїздка за кордон з 2011 року, відколи він очолив КНДР.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.