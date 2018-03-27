Bloomberg: Кім Чен Ин з’їздив до Китаю

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Вівторок, 27 березня 2018, 03:34

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин несподівано здійснив візит до столиці Китаю.

Про це  із посиланням на неназвані джерела пише Bloomberg.

Як зазначається, це перша відома поїздка Кім Чен Ина за кордон з 2011 року, відколи він очолив КНДР.

Деталі візиту Кім Чен Ина до Китаю та його зустрічі невідомі.

Японські ЗМІ повідомили, що він прибув до Пекіну потягом. Nippon News Network продемонструвала зелений поїзд із жовтими лінями, схожий на той, яким користувався батько лідера Північної Кореї Кім Чен Ір під час візиту до Китаю у 2011 році.

Офіційного підтвердження інформації про поїздку немає.

Схоже, що США не знали про подорож Кім Чен Ина. Заступник прес-секретаря Білого дому Раджа Шах заявив журналістам, що він не може підтвердити повідомлення про поїздку.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

Південна Корея стверджує, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.

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Теми: КНДР Китай
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