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Троє українських школярів перемогли на конкурсі наукових розробок у Китаї

Неділя, 8 квітня 2018, 05:56
Троє українських школярів перемогли на конкурсі наукових розробок у Китаї

Троє українських школярів посіли перші місця на конкурсі наукових розробок Beijing Youth Science Creation Competition у Китаї.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Так, учениця Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 162 Амілія Кирилова отримала нагороду за проект "Інтегративний метод в нейроциркуляторній діагностиці дистонії".

Даніела Гайчук (гімназія біотехнологій №177) та Максим Палладін (спеціалізована школа №124), учні з Києва, -  за командний проект "Дослідження вмісту важких металів у рослинах і їх вплив на пірамідні нейрони в живих організмах".   

Beijing Youth Science Creation Competition - конкурс науково-технічних розробок, створених молоддю, який щороку проходить в Університеті академії наук Китаю. Цьогоріч конкурс проходив під гаслом "Відкриття. Інновації. Відповідальність", а розробки учасників були представлені в 4 категоріях: інформатика, математика, зоологія, біомедицина.

Теми: дітиМіносвіти
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