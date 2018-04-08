Клімкін: За атаку у Сирії мають відповісти злочинці і ті, хто їх підтримує

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Неділя, 8 квітня 2018, 12:23

За злочин проти людяності, яким можуть визнати хімічну атаку у Сирії,  мають понести відповідальність і злочинці, і ті, хто їх підтримує. 

Про це заявив глава українського МЗС Павло Клімкін. 

"Якщо інформація щодо хімічної атаки в Сирії підтвердиться, це є черговим злочином проти людяності.  ... Ще одне вето Росії на резолюцію РБ ООН щодо хімічної зброї у Сирії стане таким самим вето як по MH17", -  заявив він.

У Міноборони РФ у свою чергу заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

"Рішуче спростовуємо цю інформацію", - заявив начальник російського центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко, пише Інтерфакс

Євтушенко додав, що після звільнення Думи від бойовиків РФ готова "негайно направити російських фахівців радіаційного, хімічного та біологічного захисту для збору даних, які підтвердять сфабрикований характер цих заяв" та заявив, що "низка західних країн" намагається перешкодити поновленню операції з виведення бойовиків з міста Дума.

Раніше з'явилися повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей.  Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута х з вертольота. 

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей.

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

Теми: Сирія Росія зброя Клімкін
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