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Волонтери: В результаті хіматаки в Сирії загинуло не менше 150 осіб

Неділя, 8 квітня 2018, 04:09
Волонтери: В результаті хіматаки в Сирії загинуло не менше 150 осіб

Щонайменше 150 людей загинули отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, останнє в східній Гуті місто, контрольоване повстанцями.

Про це, посилаючись на рятувальників, повідомляє BBC.

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей.

Про-опозиційний медіа-центр Гути повідомив, що більше тисячі людей постраждали від, імовірно, газової атаки.

За повідомленнями, бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута вертольотом.

Незалежна перевірка повідомлень не проводилася.

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

"Історія використання хімічної зброї режимом проти власного народу безперечна. Росія в кінцевому підсумку несе відповідальність за жорстокі атаки на незліченну кількість сирійців із застосуванням хімічної зброї", - заявили в Держдепі.

Раніше про хімічну атаку на Думу повідомило повстанське угрупування Джаїш аль-Іслам.

Дума є останнім повстанським містом в східній Гуті і знаходиться в облозі урядових сил.

Як повідомлялося, за даними ООН війська президента Сирії Башара аль-Асада в ході громадянської війни в цій країні майже 30 разів застосовували хімічну зброю.

Теми: Сирія
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