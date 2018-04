Волонтери: В результаті хіматаки в Сирії загинуло не менше 150 осіб

Щонайменше 150 людей загинули отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, останнє в східній Гуті місто, контрольоване повстанцями.

Про це, посилаючись на рятувальників, повідомляє BBC.

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей.

A glimpse of the @SyriaCivilDefe teams work in #Douma during the evacuation of number of wounded, including children and women under none stop aerial bombardment and the barrel bombs on the city. #EasternGhouta pic.twitter.com/i8Pv0GyTDj