Дані 87 млн користувачів Facebook можуть зберігатися в РФ - екс-співробітник Cambridge Analytica

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Понеділок, 9 квітня 2018, 01:43

Колишній співробітник Cambridge Analytica Крістофер Уайлі заявив, що дані, зібрані із Facebook у більш ніж 87 млн користувачів, можуть зберігатися у Росії.

Про це повідомляє CNN.

"Дані можуть зберігатися у різних частинах світу, включно з РФ, враховуючи той факт, що професор, який керував процесом збору даних, літав з Великої Британії в Росію", - заявив Уайлі.

Він підкреслив, що кількість користувачів Facebook, чия особиста інформація була отримана компанією Cambridge Analytica, може перевищувати 87 млн, визнані керівництвом соцмережі.

Як повідомлялось, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах.

Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Теми: facebook Росія
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