Команда Трампа зібрала "під вибори" дані мільйонів користувачів Facebook

Фірма Cambridge Analytica зібрала для виборчого штабу Дональда Трампа дані про мільйони профілів користувачів Facebook в США, плануючи створити з їхньою допомогою програму для прогнозування і впливу на результат виборів.

Про це йдеться у розслідуванні, проведеному The New York Times і The Observer of London, пише The Guardian.

Аналітична компанія використовувала отримані дані для створення системи, яка б могла спрямовувати окремих американських виборців на персоналізовану політичну рекламу.

Збором даних на початку 2014 року займалася компанія Cambridge Analytica, яка отримала 15 мільйонів доларів на розробку своєї програми від донора республіканців Роберта Мерсера,пише NYT. Очолював компанію Стівен Беннон - тодішній головний радник Трампа, а згодом - керівник передвиборчого штабу Трампа.

Зазначається, що Cambridge Analytica зібрала особисту інформацію з профілів понад 50 мільйонів користувачів Facebook без їх дозволу - про сексуальну орієнтацію, расу, стать, розумові здібності і навіть про дитячі травми.

За свідченням колишніх співробітників компанії, це робить зібрані дані одним з найбільших витоків даних в історії Facebook. Повний масштаб витоків даних американців невідомий.

Зараз компанія Cambridge Analytica фігурує у двох розслідуваннях - у Великобританії щодо ролі компанії в референдумі про Brexit та у США - в рамках розслідування Роберта Мюллера про втручання РФ у американські вибори в 2016 році.

Разом з тим відомо, що Cambridge Analytica отримала особисту інформацію користувачів, заплативши за неї зовнішньому досліднику - російсько-американському академіку, доценту Санкт-Петербурзького університету Олександру Когану, який збирав дані нібито з академічною метою.

Як пише The Guardian, Коган отримував гранти від російського уряду на вивчення емоційних стану користувачів Facebook.

16 березня віце-президент Facebook і заступник головного юрисконсульта Facebook Пол Груол опублікував заяву, де повідомив про блокування роботи Cambridge Analytica у соцмережі.

"У 2015 році ми дізналися, що професор психології у Кембриджському університеті Олександр Коган брехав нам і порушував правила нашої платформи, передаючи дані зі свого додатка "this is your digital life", який збирав дані користувача, Cambridge Analytica - фірмі яка займається політичними, урядовими і військовими замовленнями по всьому світу", - йдеться у заяві.

Додаток Когана завантажили приблизно 270 тис. осіб: він запитував та отримував доступ до інформації від користувачів після завантаження, ті надавали згоду на доступ до інформації з профілю; вмісту, який їм сподобався і більш докладної інформації про друзів з іншим налаштуванням конфіденційності.

Груол заявив, що Коган передавав інформацію третім особам, зокрема SCL/Cambridge Analytica, за що Facebook видалив його додаток і вимагав підтвердження, що вся отримана ним інформація була знищена. Однак кілька днів тому стало відомо, що не всі дані були видалені.

"За необхідності, ми подамо судові позови, щоб залучити їх до відповідальності за незаконні дії", - заявив Груол.