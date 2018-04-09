Гройсман: Треба знайти формулу, щоб ціни на опалення не підвищувалися

Уряд опрацьовує формулу ціни на газ, яка б "враховувала б поточну економічну ситуацію та глибокий соціальний аспект".

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба КМУ.

"Цього опалювального сезону ціни не підвищувалися. Але на майбутні періоди ми маємо знайти формулу, яка буде запобігати необ’єктивним цінам всередині країни. ... Треба дивитися на соціальний аспект, соціальний фактор, який може вплинути на погіршення якості життя громадян", - заявив Гройсман.

У КМУ нагадали, що одним з пріоритетів є збільшення власного видобутку газу до 2020 року, що дозволить "позбутися необхідності імпортувати паливо і дасть можливість встановлювати ціну всередині країни без прив’язки до імпортних паритетів".

До вказаного часу обсяг імпорту має бути зведено до мінімальних значень, а обсяг власного видобутку – достатнім для забезпечення потреб внутрішніх споживачів.