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У Пентагоні не виключили відповіді на застосування хімзброї у Сирії

Понеділок, 9 квітня 2018, 19:42

Голова Пентагону Джеймс Меттіс не виключив відповіді на застосування хімічної зброї у Сирії, яке було зафіксовано 7 квітня.

Про це Меттіс заявив 9 квітня перед початком зустрічі з еміром Катару, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я зараз нічого не виключаю", – сказав він. 

"Перше, на що ми маємо звернути увагу, це те, чому хімічна зброя все ще використовується, тоді як Росія була гарантом знищення всієї хімічної зброї", - зазначив він.

Меттіс додав, що працюючи з союзниками і партнерами від НАТО до Катару та інших місць, "ми маємо намір вирішити цю проблему". 

Повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ, з'явилися 7 квітня. Внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей.  Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута х з вертольота. 

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей.

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

У Міноборони РФ у свою чергу заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Після хіматаки у Сирії президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Також Трамп обмінявся з лідером Франції інформацією, яка підтверджує використання хімічної зброї у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей також заявила, що режим Асада та Росія, яка його підтримує, мають бути притягнуті до відповідальності у разі доведення їхньої причетності до хіматаки у східній Гуті. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосіязброяСША
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