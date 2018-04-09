У Пентагоні не виключили відповіді на застосування хімзброї у Сирії

Голова Пентагону Джеймс Меттіс не виключив відповіді на застосування хімічної зброї у Сирії, яке було зафіксовано 7 квітня.

Про це Меттіс заявив 9 квітня перед початком зустрічі з еміром Катару, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я зараз нічого не виключаю", – сказав він.

"Перше, на що ми маємо звернути увагу, це те, чому хімічна зброя все ще використовується, тоді як Росія була гарантом знищення всієї хімічної зброї", - зазначив він.

Меттіс додав, що працюючи з союзниками і партнерами від НАТО до Катару та інших місць, "ми маємо намір вирішити цю проблему".

More Mattis: "The first thing we have to look at is why are chemical weapons still being used at all when Russia was the framework guarantor of removing all chemical weapons & so working w/ our allies & partners from NATO to Qatar & elsewhere we are going to address this issue” https://t.co/PdNyMKetLR — Ryan Browne (@rabrowne75) April 9, 2018

Повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ, з'явилися 7 квітня. Внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута х з вертольота.

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей.

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

У Міноборони РФ у свою чергу заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Після хіматаки у Сирії президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.