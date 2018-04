У Пентагоні не виключили відповіді на застосування хімзброї у Сирії

Голова Пентагону Джеймс Меттіс не виключив відповіді на застосування хімічної зброї у Сирії, яке було зафіксовано 7 квітня.

Про це Меттіс заявив 9 квітня перед початком зустрічі з еміром Катару, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я зараз нічого не виключаю", – сказав він.

"Перше, на що ми маємо звернути увагу, це те, чому хімічна зброя все ще використовується, тоді як Росія була гарантом знищення всієї хімічної зброї", - зазначив він.

Меттіс додав, що працюючи з союзниками і партнерами від НАТО до Катару та інших місць, "ми маємо намір вирішити цю проблему".

More Mattis: "The first thing we have to look at is why are chemical weapons still being used at all when Russia was the framework guarantor of removing all chemical weapons & so working w/ our allies & partners from NATO to Qatar & elsewhere we are going to address this issue” https://t.co/PdNyMKetLR