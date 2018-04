Трамп про Сирію: Росія та Іран заплатять велику ціну

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

"Президент Путін, Росія та Іран несуть відповідальність за підтримку тварини Асада. Вони заплатять велику ціну. Негайно відкрийте територію для медичної допомоги та перевірки. Ще одна гуманітарна катастрофа без жодних причин. Хворі!", - написав він у Twitter.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

Трамп констатував, що в "безглуздій" хімічній атаці в Сирії загинуло багато людей, в тому числі жінок та дітей.

"Місце злочину заблоковане та оточене сирійською армією, що робить його повністю недоступним для зовнішнього світу" – додав він.

"Якби президент Обама перейшов свою оголошену червону лінію на піску, сирійська катастрофа вже давно закінчилася б! Тварина Асад був би історією!", - написав також він.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута х з вертольота.

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки в Думі постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей.

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

У Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.