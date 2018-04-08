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Трамп про Сирію: Росія та Іран заплатять велику ціну

Неділя, 8 квітня 2018, 18:02
Трамп про Сирію: Росія та Іран заплатять велику ціну

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

"Президент Путін, Росія та Іран несуть відповідальність за підтримку тварини Асада. Вони заплатять велику ціну. Негайно відкрийте територію для медичної допомоги та перевірки. Ще одна гуманітарна катастрофа без жодних причин. Хворі!", - написав він у Twitter.

Трамп констатував, що в "безглуздій" хімічній атаці в Сирії загинуло багато людей, в тому числі жінок та дітей.

"Місце злочину заблоковане та оточене сирійською армією, що робить його повністю недоступним для зовнішнього світу" – додав він.

"Якби президент Обама перейшов свою оголошену червону лінію на піску, сирійська катастрофа вже давно закінчилася б! Тварина Асад був би історією!", - написав також він.

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута з вертольота. 

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки в Думі постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей.

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

У Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Українська правда

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Теми: ТрампРосіяСирія
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