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Порноакторка подала позов проти Трампа за наклеп

Вівторок, 1 травня 2018, 04:28

Порноакторка Стефані Кліффорд, відома як Стормі Деніелс, подала позов проти Трампа за звинуваченням у наклепі через те, що він назвав її заяви "шахрайством".

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про висловлювання президента США у Twitter щодо створення фотороботу нападника, який погрожував Кліффорд після того, як вона вирішила розповісти журналістам про свої сексуальні стосунки з Дональдом Трампом.

"Називаючи інцидент "шахрайством", твердження пана Трампа можна розуміти так, що пані Кліффорд вигадала сам злочин та існування нападника, який їй загрожував", - заявила адвокат актриси Майкл Авенатті.

Адвокат заявив, що Трамп таким чином, очевидно, мав намір звинуватити Кліффорд у брехні.

Раніше порноакторка заявляла, що її сексуальні стосунки з Трампом розпочалися у 2006 році під час турніру з гольфу на озері Тахо, тобто за рік після одруження Дональда Трампа з Меланією. Кліффорд стверджує, що її стосунки з Трампом тривали також у 2007 році.

Поліграф показав, що Кліффорд у 2006 році справді мала сексуальний контакт із Дональдом Трампом.

На початку березня цього року вона заявила, що подає до суду на Трампа, оскільки хоче анулювати угоду про нерозголошення інформації щодо сексуальних відносин з ним.

У лютому адвокат Трампа Майкл Коен підтвердив, що він особисто та з власних коштів заплатив акторці 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, напередодні президентських виборів у США.

Адвокат Трампа заперечував чутки про те, що його шеф мав зв'язок із Кліффорд.

Теми: ТрампСШАскандал
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