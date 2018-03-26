Порноакторка заявила про погрози і вимогу залишити Трампа у спокої

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Понеділок, 26 березня 2018, 08:48

Порноакторка Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Stormy Daniels, заявляє, що на її адресу надходили погрози після того, як вона вирішила розповісти журналістам про свої сексуальні стосунки з Дональдом Трампом.

25 березня під час популярної американської новинної програми "60 хвилин" на телеканалі CBS Кліффорд розповіла, що отримала погрози у 2011 році, після того, як за 15 тисяч доларів продала історію про свої зв'язки з Трампом медійній групі Bauer Publishing, передає DW.

За словами жінки, тоді в Лас-Вегасі на автопарковці, де вона перебувала разом із малолітньою донькою, до неї підійшов невідомий чоловік і сказав: "Залиш Трампа у спокої. Забудь про цю історію".

"Після цього він нахилився, поглянув на мою доньку і сказав: "Яка гарненька маленька дівчинка. Було би шкода, якби щось трапилось з її мамою", – розповіла Кліффорд про той інцидент.

Раніше порноакторка заявляла, що її сексуальні стосунки з Трампом розпочалися у 2006 році під час турніру з гольфу на озері Тахо, тобто за рік після одруження Дональда Трампа з Меланією. Кліффорд стверджує, що її стосунки з Трампом тривали також у 2007 році.

На початку березня цього року вона заявила, що подає до суду на Трампа, оскільки хоче анулювати угоду про нерозголошення інформації щодо сексуальних відносин з ним.

У лютому адвокат Трампа Майкл Коен підтвердив, що він особисто та з власних коштів заплатив акторці 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, напередодні президентських виборів у США.

Адвокат Трампа заперечував чутки про те, що його шеф мав зв'язок із Кліффорд.

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Теми: Трамп США скандал
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