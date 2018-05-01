Кримськотатарський бізнесмен Веліляєв перебуває в "Лефортово" - журналіст

Затриманий 26 квітня в анексованому Криму кримськотатарський бізнесмен Ресуль Веліляєв перебуває в московській в'язниці "Лефортово".

Про це повідомила в Facebook журналістка Лілія Буджурова.

За її інформацією, суд визначив для Веліляєва запобіжний захід - 2 місяці арешту.

Він звинувачується за статтею 238 ч.2 КК РФ (Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки).

Частина 2 статті передбачає злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою або організованою групою; вчинені щодо товарів, робіт або послуг, призначених для дітей у віці до шести років; злочини, що спричинили з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або смерть людини.

Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до шести років.

Буджурова повідомила, що Веліляєва звинувачують за нібито знайдені в магазині, що йому належить, прострочені продукти.

"І такого роду злочини, яких (якщо вони, дійсно, мали місце?) в кожному супермаркеті і кожному напівпідвальному гастрономі хоч греблю гати, в компетенції тільки московського суду!", - обурилася вона.

Як зазначила Буджурова, Веліляєв є власником, але не директором магазину, і експертиза продуктів ще не проводилася.

"Ресуль Веліляєв відомий на півострові як солідний бізнесмен і меценат, який побудував, серед інших добрих справ, для Білогірська одну з найкрасивіших на півострові Соборну мечеть. Як засновник Фонду Бекіра-Чобан-заде, який підтримує дослідження в історичній, літературній і мовознавчої областях. Так, і ще: в політику він ніколи не ліз - ні до, ні після", - написала журналістка.

Як повідомлялося, вранці 26 квітня ФСБ проводила обшуки у кримських татар у Білогірську.

27 квітня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що двох затриманих кримських татар Ресуля Веліляєва і Алі Барієва після обшуків вивезли з окупованого Росією півострова.