Обшуки у кримських татар: Чубаров розповів, що 2 затриманих вивезли з півострова

Двох затриманих кримських татар після обшуків вивезли з окупованого Росією півострова.

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Ресуль Веліляєв і Алі Барієв перебувають під цілодобовим контролем карателів, хоча їхній статус ще не позначений. Вони не арештовані й офіційно не затримані, але їх вивезли з Криму. Розумію, що на них саме зараз здійснюється безпрецедентний тиск. Чим все це закінчиться, дізнаємося скоро", – написав Чубаров.

Водночас російські представники не прокоментували цю інформацію.

Вранці 26 квітня ФСБ проводила чергову хвилю обшуків у кримських татар.