Над окупованою Горлівкою запустили український прапор

У небо над окупованою Горлівкою зі Світлодарська 9 травня запустили величезний український прапор.

Про це повідомляє в середу ввечері прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Національний український стяг розміром 10х6 метрів запустили над територією окупованої Горлівки волонтери, військовослужбовці Об’єднаних сил, мешканці та школярі Світлодарська", - йдеться у повідомленні.

Як видно з відео, прапор підійняли в небо за допомогою наповнених гелієм повітряних кульок.