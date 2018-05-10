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Над окупованою Горлівкою запустили український прапор

Четвер, 10 травня 2018, 00:02

У небо над окупованою Горлівкою зі Світлодарська 9 травня запустили величезний український прапор.

Про це повідомляє в середу ввечері прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Національний український стяг розміром 10х6 метрів запустили над територією окупованої Горлівки волонтери, військовослужбовці Об’єднаних сил, мешканці та школярі Світлодарська", - йдеться у повідомленні.

Як видно з відео, прапор підійняли в небо за допомогою наповнених гелієм повітряних кульок.

Українська правда
Теми: Донбас
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