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Над оккупированной Горловкой запустили украинский флаг

Четверг, 10 мая 2018, 00:02

В небо над оккупированной Горловкой со Светлодарска 9 мая запустили огромный украинский флаг.

Об этом сообщает в среду вечером пресс-центр Операции объединенных сил.

"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", - говорится в сообщении.

Как видно из видео, флаг подняли в небо с помощью наполненных гелием воздушных шаров.

Украинская правда

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Темы: Донбасс
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