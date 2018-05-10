Над оккупированной Горловкой запустили украинский флаг

В небо над оккупированной Горловкой со Светлодарска 9 мая запустили огромный украинский флаг.

Об этом сообщает в среду вечером пресс-центр Операции объединенных сил.

"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", - говорится в сообщении.

Как видно из видео, флаг подняли в небо с помощью наполненных гелием воздушных шаров.