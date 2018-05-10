Трамп попередив Іран про "тяжкі наслідки", якщо відновляться ядерні розробки

Президент США Дональд Трамп попередив Іран про "дуже суворі" наслідки, якщо країна відновить ядерну діяльність, яка була припинена в рамках угоди 2015 року.

Про це пише Bloomberg.

"Я б порадив Ірану не починати свою ядерну програму", - сказав Трамп під час засідання Кабінету міністрів в Білому домі.

"Я б порадив їм дуже настійно. Якщо вони це зроблять, буде дуже серйозний наслідок", - додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Цей крок було розкритиковано з боку ключових союзників, включаючи Францію, Німеччину і Велику Британію, які є сторонами угоди.

Європейський союз сподівається зберегти угоду без США. Німеччина, Франція та Велика Британія заявили, що вони будуть дотримуватися своїх зобов'язань.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї сказав, що хоче, щоб вони дотримувалися обіцянок.

"Я не довіряю цим трьом країнам. Якщо ви хочете укласти угоду, нам потрібні практичні гарантії, інакше вони будуть робити те ж саме, що і США. Якщо вони не можуть дати безумовних гарантій, буде неможливо продовжити".

Неясно, чи зможуть ЄС, Росія і Китай, інші сторони угоди, забезпечити Ірану обіцяні економічні вигоди від неї. Перспектива вільного доступу до міжнародних нафтових ринків і прискорення потоків торгівлі та інвестицій були вигодами, які переконали лідерів Ісламської Республіки підписати угоду, що обмежує її ядерну програму.