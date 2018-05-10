Трамп предупредил Иран о "тяжелых последствиях", если возобновятся ядерные разработки

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран об "очень суровых" последствиях, если страна возобновит ядерную деятельность, которая была приостановлена ​​в рамках соглашения 2015 года.

Об этом пишет Bloomberg.

"Я бы посоветовал Ирану не начинать свою ядерную программу", - сказал Трамп во время заседания Кабинета министров в Белом доме.

"Я бы посоветовал им очень настоятельно. Если они это сделают, будет очень серьезное последствие", - добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

Этот шаг подвергся критике со стороны ключевых союзников, включая Францию, Германию и Великобританию, которые являются сторонами соглашения.

Европейский союз надеется сохранить сделку без США. Германия, Франция и Великобритания заявили, что они будут придерживаться своих обязательств.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что хочет, чтобы они придерживались обещаний.

"Я не доверяю этим трем странам. Если вы хотите заключить сделку, нам нужны практические гарантии, иначе они будут делать то же самое, что и США. Если они не могут дать безусловных гарантий, будет невозможно продолжить".

Неясно, смогут ли ЕС, Россия и Китай, другие стороны соглашения, обеспечить Ирану обещанные экономические выгоды от сделки. Перспектива свободного доступа к международным нефтяным рынкам и ускорение потоков торговли и инвестиций были выгодами, которые убедили лидеров Исламской Республики подписать соглашение, ограничивающее ее ядерную программу.