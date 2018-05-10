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Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом

Четвер, 10 травня 2018, 02:25
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом

Ще один штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України в США.

Прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв цієї трагедії в Канзасі, підписав губернатор штату Джефф Кольєр.

"Голодомор був штучним голодом в Україні створеним комуністичним режимом Йосипа Сталіна в 1932-1933 рр. з метою придушити спротив українців, які протистояли владі комуністів і колективізації приватних господарств, і був спланованим актом геноциду української нації", - сказано у документі.

"Завдяки спільним зусиллям українських дипломатів в США та американських українців Канзас став 10 штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.

Окрім Канзасу, як повідомлялось, станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом у дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.

"Українська правда" у Threads

Теми: голодоморгеноцидСША
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