Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом

Ще один штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України в США.

Прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв цієї трагедії в Канзасі, підписав губернатор штату Джефф Кольєр.

"Завдяки спільним зусиллям українських дипломатів в США та американських українців Канзас став 10 штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.

Окрім Канзасу, як повідомлялось, станом на сьогодні Голодомор в Україні визнано геноцидом у дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.