Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом

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Четверг, 10 мая 2018, 02:25

Еще один штат США признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер.

"Благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и американских украинцев Канзас стал 10 штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Кроме Канзаса, как сообщалось, по состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

Темы: голодомор геноцид США
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