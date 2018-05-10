США готують додаткові санкції проти Ірану

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Четвер, 10 травня 2018, 03:31

Крім поновлення санкцій проти Тегерана внаслідок виходу США з Іранської ядерної угоди (JCPOA), офіційний Вашингтон готує додатковий пакет економічних обмежень, який може бути оголошений уже наступного тижня.

Про це заявила під час брифінгу речниця Білого дому Сара Сандерс, передає Укрінформ.

"Ми готуємося запровадити додаткові санкції (проти Ірану – ред.) вже наступного тижня", - зауважила офіційний представник адміністрації американського президента.

Вона пояснила, що в Вашингтоні хочуть бути певними "на 100 відсотків", що Іран не отримає доступу до ядерної зброї.

"Ми продовжимо здійснювати максимальний тиск, (запроваджувати – ред.) величезні санкції проти них", наголосила Сандерс. 

Речниця Білого дому, крім того, уточнила, що всі обмеження проти Тегерана, які існували раніше, до укладення Іранської ядерної угоди, також будуть поновлені.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із JCPOA, а також підписав президентський меморандум про поновлення санкцій проти Ірану, які були призупинені цією угодою.

Пізніше в американському Мінфіні пояснили, що попередні обмеження, пов'язані з іранською ядерною програмою, знову набудуть чинності поетапно, через 90-180 днів. З цією метою Агентство контролю за іноземними активами (OFAC) підготує та видасть нові розпорядчі документи.

Теми: санкції Іран США
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