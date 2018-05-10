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США готовят дополнительные санкции против Ирана

Четверг, 10 мая 2018, 03:31

Кроме возобновления санкций против Тегерана в результате выхода США из Иранской ядерной сделки (JCPOA), официальный Вашингтон готовит дополнительный пакет экономических ограничений, который может быть объявлен уже на следующей неделе.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Укринформ.

"Мы готовимся ввести дополнительные санкции (против Ирана - ред.) уже на следующей неделе", - отметила официальный представитель администрации американского президента.

Она пояснила, что в Вашингтоне хотят быть уверены "на 100 процентов", что Иран не получит доступа к ядерному оружию.

"Мы продолжим осуществлять максимальное давление, (вводить - ред.) огромные санкции против них", отметила Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома, кроме того, уточнила, что все ограничения против Тегерана, которые существовали раньше, до заключения Иранской ядерной сделки, также будут обновлены.

Как сообщал Укринформ, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из JCPOA, а также подписал президентский меморандум о возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены этим соглашением.

Позже в американском Минфине пояснили, что предыдущие ограничения, связанные с иранской ядерной программой, снова вступят в силу поэтапно, через 90-180 дней. С этой целью Агентство по контролю за иностранными активами (OFAC) подготовит и выдаст новые распорядительные документы.

Темы: санкцииИранСША
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