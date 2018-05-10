CNN: Зустріч Трампа з Кім Чен Ином відбудеться в Сінгапурі

Адміністрація США готується до проведення історичного саміту між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Сінгапурі.

Про це, посилаючись на два джерела, пише CNN.

Рішення в кінцевому підсумку за Трампом, який повідомив, що оголосить час і місце протягом трьох днів.

Виступаючи перед репортерами в Білому домі, Трамп виключив демілітаризовану зону на корейському кордоні як потенційне місце для переговорів з Кім Чен Ином.

Сінгапур і демілітаризована зона є єдиними двома місцями, які Трамп називав публічно в якості потенційних місць для зустрічі.

Сінгапур є кращим місцем, на думку офіційних осіб США, які вважають його нейтралітет перевагою в порівнянні з точками, розташованими ближче до Пхеньяна.

Білий дім відмовився коментувати місце зустрічі на вищому рівні.

Виступаючи на брифінгу в середу, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс підтвердила, що дата і місце вже визначені.

"Я можу сказати вам, що дату і місцерозташування встановлено, але крім цього, у мене немає ніяких інших оголошень на даний момент", - сказала Сандерс, додавши, що про це буде оголошено в найближчі дні.

У середу Трамп визнав, що плани можуть розвалитися.

"Все може зірватися, все може зірватися. Багато хорошого може трапитися, багато поганих речей може трапитися. Я вірю, що у обох сторін є бажання домовитися про угоду. Я думаю, що буде дуже успішна угода", - сказав він.

При цьому Трамп повторив, що "багато що може трапитися" і пообіцяв журналістам, що вони будуть першими, хто дізнається про це, якщо угода провалиться.

Нагадаємо, історичний саміт лідерів КНДР і США має відбутися в травні або на початку червня.

Трамп висловив надію на плідну зустріч з північнокорейським лідером, проте попередив, що піде із зустрічі, якщо вона здасться йому не результативною.