CNN: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре

Администрация США готовится к проведению исторического саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Об этом, ссылаясь на два источника, пишет CNN.

Решение в конечном итоге за Трампом, который сообщил, что объявит время и место в течение трех дней.

Выступая перед репортерами в Белом доме, Трамп исключил демилитаризованную зону на корейской границе как потенциальное место для переговоров с Ким Чен Ыном.

Сингапур и демилитаризованная зона являются единственными двумя местами, которые Трамп называл публично в качестве потенциальных мест для встречи.

Сингапур является предпочтительным местом, по мнению официальных лиц США, которые считают его нейтралитет преимуществом по сравнению с точками, расположенными ближе к Пхеньяну.

Белый дом отказался комментировать место встречи на высшем уровне.

Выступая на брифинге в среду, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что дата и место уже определены.

"Я могу сказать вам, что дата и местоположение установлены, но кроме этого, у меня нет никаких других объявлений на данный момент", - сказала Сандерс, добавив, что об этом будет объявлено в ближайшие дни.

В среду Трамп признал, что планы могут развалиться.

"Все может сорваться, все может сорваться. Много хорошего может случиться, много плохих вещей может случиться. Я верю, что у обеих сторон есть желание договориться о сделке. Я думаю, что предстоит очень успешная сделка", - сказал он.

При этом Трамп повторил, что "многое может случиться" и пообещал журналистам, что они будут первыми, кто узнает об этом, если сделка провалится.

Напомним, исторический саммит лидеров КНДР и США должен состояться в мае или в начале июня.

Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с северокорейским лидером, однако предупредил, что уйдет со встречи, если она покажется ему не результативной.