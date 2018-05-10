Суд в Гаазі зобов'язав РФ виплатити українським компаніям компенсації за анексію Криму

Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Раніше повідомлялося, що у цій справі йдеться про суму 159 мільйонів доларів.

Про це повідомляє УНІАН.



"23 березня 2018 року, проконсультувавшись зі сторонами, склад арбітражу оголосив про закінчення слухання справи згідно зі статтею 29 (1) Арбітражного Регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року. 2 травня 2018 року, порадившись, склад арбітражу виніс одноголосне рішення, що стосується питань відповідальності і збитків", - йдеться в прес-релізі суду.

Як ідеться в ухвалі суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Варто зазначити, що таке рішення стало першим в історії, за яким Росія змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

Третейський суд підтвердив свою юрисдикцію в справах про майнові стосунки в Криму влітку 2017 року.

Росія рішення не визнала, після чого почала ігнорувати розгляд справи. У суді нагадують, що після проведення слухання по суті спору з 5 по 6 жовтня 2017 року склад арбітражу запросив сторони надати додаткові письмові пояснення. 11 грудня 2017 року позивачі представили свої пояснення разом, Російська Федерація не представила жодних пояснень.