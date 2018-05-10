Суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за аннексию Крыма

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Четверг, 10 мая 2018, 05:46

Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряде украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Ранее сообщалось, что в этом деле речь идет о сумме 159 млн долларов.

Об этом сообщает УНИАН.

"23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела согласно статье 29 (1) Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018, посовещавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков" , - говорится в пресс-релизе суда.

Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Стоит отметить, что такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года.

Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела. В суде напоминают, что после проведения слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 состав арбитража запросов стороны предоставить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 истцы представили свои объяснения вместе, Российская Федерация не представила никаких объяснений.

Темы: Крым аннексия Росcия
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