Ізраїль обстріляв Сирію у відповідь на ракетний удар на Голанських висотах

Ізраїльські літаки обстріляли ракетами Сирію, відповівши на ракетний удар, завданий по ряду армійських позицій на Голанських висотах іранськими силами "Аль-Кудс".

Про це пише DW.com.

Ізраїльські ВПС завдали ударів по сирійських військових позиціях у районі Хан-Арнаба і біля міста Ель-Баас (провінція Ель-Кунейтра, 40 км від Дамаска), розташованих біля підніжжя Голанських висот.

За кілька годин до цього з розташування "Аль-Кудс" по району, контрольованому ізраїльськими військовими, було випущено 20 ракет. Частина з них була перехоплена системою ППО "Залізний купол", що знаходиться на Голанах.

Військовий підрозділ спецназу іранського Корпусу вартових Ісламської революції "Аль-Кудс" веде бойові дії в Сирії на боці урядових військ.

Ракетний обстріл позицій ізраїльської армії на Голанах здійснений з території Сирії вперше з 1973 року, коли вибухнула третя арабо-ізраїльська війна.

"Армія розглядає цей інцидент як вкрай серйозний і продовжує підтримувати готовність до широкої кількості можливих сценаріїв", - заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус.

У вівторок влада Ізраїлю привела сили ППО на північному кордоні країни в стан підвищеної готовності і почала частковий призов резервістів.