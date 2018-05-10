Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїль обстріляв Сирію у відповідь на ракетний удар на Голанських висотах

Четвер, 10 травня 2018, 07:15

Ізраїльські літаки обстріляли ракетами Сирію, відповівши на ракетний удар, завданий по ряду армійських позицій на Голанських висотах іранськими силами "Аль-Кудс".

Про це пише DW.com.

Ізраїльські ВПС завдали ударів по сирійських військових позиціях у районі Хан-Арнаба і біля міста Ель-Баас (провінція Ель-Кунейтра, 40 км від Дамаска), розташованих біля підніжжя Голанських висот.

За кілька годин до цього з розташування "Аль-Кудс" по району, контрольованому ізраїльськими військовими, було випущено 20 ракет. Частина з них була перехоплена системою ППО "Залізний купол", що знаходиться на Голанах.

Військовий підрозділ спецназу іранського Корпусу вартових Ісламської революції "Аль-Кудс" веде бойові дії в Сирії на боці урядових військ.

Ракетний обстріл позицій ізраїльської армії на Голанах здійснений з території Сирії вперше з 1973 року, коли вибухнула третя арабо-ізраїльська війна.

"Армія розглядає цей інцидент як вкрай серйозний і продовжує підтримувати готовність до широкої кількості можливих сценаріїв", - заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус.

У вівторок влада Ізраїлю привела сили ППО на північному кордоні країни в стан підвищеної готовності і почала частковий призов резервістів.

Теми: СиріяІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: