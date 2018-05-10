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Израиль обстрелял Сирию в ответ на ракетный удар на Голанских высотах

Четверг, 10 мая 2018, 07:15

Израильские самолеты обстреляли ракетами Сирию, ответив на ракетный удар, нанесенный по ряду армейских позиций на Голанских высотах иранскими силами "Аль-Кудс".

Об этом пишет DW.com.

Израильские ВВС подвергли ударам сирийские военные позиции в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас (провинция Эль-Кунейтра, 40 км от Дамаска), расположенных у подножия Голанских высот. 

За несколько часов до этого из расположения "Аль-Кудс" по району, контролируемому израильскими военными, было выпущено 20 ракет. Часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", находящейся на Голанах. 

Военное подразделение спецназа иранского Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс" ведет боевые действия в Сирии на стороне правительственных войск.

Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах совершен с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразилась третья арабо-израильская война.

"Армия рассматривает этот инцидент как крайне серьезный и продолжает поддерживать готовность к широкому количеству возможных сценариев", - заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Во вторник власти Израиля привели силы ПВО на северной границе страны в состояние повышенной готовности и начали частичный призыв резервистов.

Темы: СирияИзраиль
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