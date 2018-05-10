Асоціація єврейських організацій заперечує звинувачення конгресменів США

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Четвер, 10 травня 2018, 09:22

Асоціація єврейських громадських організацій та громад України заперечує, що в Україні держава героїзує "нацистських колаборантів" та підтримує заперечення Голокосту.

Про це йдеться в заяві президіуму ВААДУ у відповідь на лист конгресменів США про ситуацію з антисемітизмом у Польщі та в Україні, яку поширює Йосип Зісельс.

23 квітня 56 конгресменів підписали лист із занепокоєнням щодо антисемітизму і заперечення Голокосту, у якому значна частина тексту присвячена Україні.

"В першому ж абзаці твердження про "підтримуване державою спотворення й заперечення Голокосту", що спостерігається в Україні, відвертим чином суперечить дійсності. Це звинувачення абсурдне", – заявляє президіум Вааду.

"Нам не відомий жодний факт, коли б українська держава підтримувала заперечення Голокосту в тому чи іншому вигляді. Маємо сумніви, що хто-небудь із конгресменів, що підписали лист, може назвати бодай один такий випадок", – додає організація.

Теми: євреї США історія
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