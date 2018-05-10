Асоціація єврейських організацій заперечує звинувачення конгресменів США

Асоціація єврейських громадських організацій та громад України заперечує, що в Україні держава героїзує "нацистських колаборантів" та підтримує заперечення Голокосту.

Про це йдеться в заяві президії ВААДУ у відповідь на лист конгресменів США про ситуацію з антисемітизмом у Польщі та в Україні, яку поширює Йосип Зісельс.

23 квітня 56 конгресменів підписали лист із занепокоєнням щодо антисемітизму і заперечення Голокосту, у якому значна частина тексту присвячена Україні.

"В першому ж абзаці твердження про "підтримуване державою спотворення й заперечення Голокосту", що спостерігається в Україні, відвертим чином суперечить дійсності. Це звинувачення абсурдне", – заявляє президія ВААДУ.

"Нам не відомий жодний факт, коли б українська держава підтримувала заперечення Голокосту в тому чи іншому вигляді. Маємо сумніви, що хто-небудь із конгресменів, що підписали лист, може назвати бодай один такий випадок", – додає організація.

"Побіжно згадавши введене в Польщі покарання за покладення відповідальності на Польщу як державу й поляків як народ за Голокост (яке теж, на нашу думку, цілком хибно інтерпретується в листі), конгресмени стверджують: "закони України від 2015 року йдуть навіть далі в глорифікації нацистських колаборантів і впроваджують карну відповідальність за заперечення їхнього героїзму", – йдеться в заяві.

"Це твердження також не відповідає дійсності. В законі України "Про правовий статус і вшанування пам’яті борців за незалежність України в XX столітті" взагалі немає нічого ані про будь-чий героїзм, ані про відповідальність за його заперечення", – зазначають її автори.

"Власне, й інтерпретація цього закону як глорифікаційного може бути оскаржена. Закон, насправді, констатує очевидне – те, що учасники боротьби за українську незалежність боролись за українську незалежність", – пояснюють вони.

Представники єврейської спільноти наголошують: "В переліку з десятків організацій і груп нема українських колабораціоністських формувань – таких, як дивізія СС "Галичина" чи батальйон абверу "Нахтігаль"… З подальшого тексту листа випливає, що його автори вважають "нацистськими колаборантами" Українську повстанську армію, що є дещо більш вільною, ніж це припускають не лише історики, але й політики, інтерпретацією реальності".

"Твердження конгресменів про "підтримувану державою глорифікацію нацистів" є стосовно України такою ж дифамацією, як і твердження про "підтримуване державою заперечення Голокосту", – заявляють вони.

У ВААД продовжують: "З посиланням на доповідь ізраїльського Міністерства у справах діаспори конгресмени стверджують, що "відмивання українських "героїв" супроводжується зростанням антисемітських інцидентів по всій Україні".

В асоціації підтверджують, що відомство Нафталі Беннета заявляло про дворазове збільшення антисемітських інцидентів в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком, але спиралося при цьому на медіа й соцмережі.

"Наш моніторинг не зафіксував подібної негативної динаміки. Достатньо сказати, що протягом 2017 року в Україні не було зафіксовано жодного антисемітського інциденту, пов’язаного з насильством. В цей ж час, в багатьох країнах Західної Європи та в США кількість нападів на ґрунті антисемітизму вимірюється десятками", – заявляє ВААДУ.

В асоціації вважають, що конгресмен Ро Ханна підтримує російську зовнішню політику, і не виключають, що за цим можуть стояти проросійські політтехнологи.

"Лист, підписаний конгресменами, містить твердження й неправдиві звинувачення, що не відповідають дійсності. На противагу тому, що стверджується в листі, насправді в Україні немає підтримуваного державою заперечення Голокосту чи героїзації нацистів", – підсумовують там.

"В Україні не фіксується суттєвого зростання антисемітизму – ось уже майже два роки, як у країні взагалі не зафіксовано жодного інциденту, пов’язаного з антисемітським насиллям", – запевняють у ВААДУ;

"Ми розцінюємо цей лист як антиукраїнську дифамацію, яку вже використовують у пропагандистському секторі гібридної війни РФ проти України. Ми закликаємо усіх зацікавлених у достовірній інформації про антисемітизм в Україні звертатися за нею до ВААДУ України", – заявляє президія асоціації.