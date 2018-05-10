Ассоциация еврейских организаций отрицает обвинения конгрессменов США

Ассоциация еврейских общественных организаций и общин Украины отрицает, что в Украине государство героизирует "нацистских коллаборационистов" и поддерживает отрицание Холокоста.



Об этом говорится в заявлении президиума ВААДУ в ответ на письмо конгрессменов США о ситуации с антисемитизмом в Польше и в Украине, которое распространяет Иосиф Зисельс.



23 апреля 56 конгрессменов подписали письмо с обеспокоенностью антисемитизмом и отрицанием Холокоста, в котором значительная часть текста посвящена Украине.



"В первом же абзаце утверждение о "поддерживаемом государством искажении и отрицании Холокоста", которое наблюдается в Украине, откровенно противоречит действительности. Это обвинение абсурдно", – заявляет президиум ВААДУ.



"Нам не известен ни один факт, чтобы украинское государство поддерживало отрицание Холокоста в том или ином виде. Есть сомнения, что кто-либо из конгрессменов, подписавших письмо, может назвать хотя бы один такой случай", – добавляет организация.