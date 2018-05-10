Ассоциация еврейских организаций отрицает обвинения конгрессменов США

Ассоциация еврейских общественных организаций и общин Украины отрицает, что в Украине государство героизирует "нацистских коллаборационистов" и поддерживает отрицание Холокоста.



Об этом говорится в заявлении президиума ВААДУ в ответ на письмо конгрессменов США о ситуации с антисемитизмом в Польше и в Украине, которое распространяет Иосиф Зисельс.



23 апреля 56 конгрессменов подписали письмо с обеспокоенностью антисемитизмом и отрицанием Холокоста, в котором значительная часть текста посвящена Украине.



"В первом же абзаце утверждение о "поддерживаемом государством искажении и отрицании Холокоста", которое наблюдается в Украине, откровенно противоречит действительности. Это обвинение абсурдно", – заявляет президиум ВААДУ.



"Нам не известен ни один факт, чтобы украинское государство поддерживало отрицание Холокоста в том или ином виде. Есть сомнения, что кто-либо из конгрессменов, подписавших письмо, может назвать хотя бы один такой случай", – добавляет организация.

"Косвенно упомянув введенное в Польше наказание за возложение ответственности на Польшу как государство и поляков как народ за Холокост (которое тоже, по нашему мнению, вполне ошибочно интерпретируется в письме), конгрессмены утверждают: "законы Украины от 2015 года идут даже дальше в глорификации нацистских коллаборационистов и вводят уголовную ответственность за отрицание их героизма", – говорится в заявлении.

"Это утверждение также не соответствует действительности. В законе Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" вообще нет ничего ни о каком-либо героизме, ни об ответственности за его отрицание", – отмечают его авторы.

"Собственно, и интерпретация этого закона как глорификационного может быть обжаловано. Закон, по сути, констатирует очевидное – то, что участники борьбы за украинскую независимость боролись за украинскую независимость", – объясняют они.



Представители еврейской общины отмечают: "В перечне из десятков организаций и групп нет украинских коллаборационистских формирований – таких, как дивизия СС "Галичина" или батальон абвера "Нахтигаль"... Из дальнейшего текста письма следует, что его авторы считают "нацистскими коллаборационистами" Украинскую повстанческую армию, что более свободная, чем допускают не только историки, но и политики, интерпретация реальности".



"Утверждение конгрессменов о "поддерживаемой государством глорификации нацистов" является относительно Украины такой же диффамацией, как и утверждение о "поддерживаемом государством отрицании Холокоста", – заявляют они.

В ВААД продолжают: "Со ссылкой на доклад израильского Министерства по делам диаспоры конгрессмены утверждают, что "отмывание украинских "героев" сопровождается ростом антисемитских инцидентов по всей Украине".

В ассоциации подтверждают, что ведомство Нафтали Беннета заявляло о двукратном увеличении антисемитских инцидентов в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом, но опиралось при этом на медиа и соцсети.

"Наш мониторинг не зафиксировал подобной негативной динамики. Достаточно сказать, что в течение 2017 года в Украине не было зафиксировано ни одного антисемитского инцидента, связанного с насилием. В то же время, во многих странах Западной Европы и в США количество нападений на почве антисемитизма измеряется десятками", – заявляет ВААДУ.



В ассоциации считают, что конгрессмен Ро Ханна поддерживает российскую внешнюю политику, и не исключают, что за этим могут стоять пророссийские политтехнологи.



"Письмо, подписанное конгрессменами, содержит утверждение и ложные обвинения, не соответствующие действительности. В противоположность тому, что утверждается в письме, на самом деле в Украине нет поддерживаемого государством отрицание Холокоста или героизации нацистов", – подытоживают там.



"В Украине не фиксируется существенного роста антисемитизма – вот уже почти два года, как в стране вообще не зафиксировано ни одного инцидента, связанного с антисемитским насилием", – уверяют в ВААД;



"Мы расцениваем это письмо как антиукраинскую диффамацию, которую уже используют в пропагандистском секторе гибридной войны РФ против Украины. Мы призываем всех заинтересованных в достоверной информации об антисемитизме в Украине обращаться за ней в ВААД Украины", – заявляет президиум ассоциации.