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У Севастополі затримали братів засудженого в Росії кримчанина

Четвер, 10 травня 2018, 11:28

У Севастополі, в селі Байдари (Орлине), рано вранці пройшли обшуки, за підсумками яких затримані двоє кримських татар Ернест і Енвер Сейтосманови.

Про це пише у Facebook громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Повідомляється, що Сейтосманови є двоюрідними братами Нурі Примова, який відбуває термін в Росії за сфабрикованим звинуваченням в участі в терористичній організації.

 

За словами місцевих активістів, Ернест Сейтосманов активно підтримував сім'ї севастопольських політв'язнів Руслана Зейтуллаева, Нурі Примова, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова.

За інформацією об'єднання, у 2015 році у Ернеста Сейтосманова вже був обшук. Тоді четверо кримських татар (севастопольська група у справі "Хізб ут-Тахрір") були заарештовані в Севастополі. Це сталося взимку 2015 року.

Відзначається, що фігуранти свою провину тоді не визнали і заявили, що справа політично мотивована, а їх кримінальне переслідування пов'язане з тим, що вони є кримськими татарами.

На сторінці "Кримської солідарності" виклали стрім з місця подій.

При цьому, як повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, російські правоохоронці також могли затримати мати Сейтосманових Гульнару.

"Справа в тому, що хлопці були несімейні і жили в одному будинку. Вчора до них приїхала мати. Детальної інформації немає: хлопців обох забрали, і матері теж немає. Судячи з усього, мати теж забрали. Ми намагаємося з'ясувати, куди їх відвезли", - сказав Мустафаєв.

За його словами, після того як вони з'ясують їх місце перебування, вони зв'яжуться з адвокатами, щоб вони могли з'ясувати деталі затримання.

Українська правда

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Теми: окупаціяКримнадзвичайна подіякримські татари
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